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Третий сезон сериала «Утреннее шоу» внезапно не вышел в российском Apple TV+

Третий сезон сериала «Утреннее шоу» внезапно не вышел в российском Apple TV+
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13 сентября в Apple TV+ начался третий сезон сериала «Утреннее шоу». Продолжение стартовало сразу с двух эпизодов, однако в российской версии сервиса шоу почему-то так и не появилось. Более того, на сайте нет даже упоминаний о существовании третьего сезона на русском языке — ни одного промокадра или трейлера.

Фото: Сайт Apple TV+

Ранее премьеры в российском Apple TV+ проходили одновременно со всем миром, включая третий сезон «Теда Лассо», «Укрытие» и «Захваченный рейс» с Идрисом Эльбой. С чем связано отсутствие продолжения «Утреннего шоу», неясно. Также непонятно, выйдет ли третий сезон проекта с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун в России вообще.

«Утреннее шоу» рассказывает о жизни работников популярной новостной программы, которые продолжают своё дело, несмотря на внутренние скандалы и личные проблемы. Сериал продлили на четвёртый сезон ещё до премьеры третьего.

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Опубликован трейлер третьего сезона сериала «Утреннее шоу»
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