«Я вкладываю всё, что у меня есть»: Шон Леви — о своём фильме по «Звёздным войнам»
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Режиссёр Шон Леви во время интервью журналу Total Film рассказал о своих впечатлениях от того, что он выступает режиссёром фильма по «Звездным войнам».
По словам Леви, он вкладывает в проект все силы, поэтому хочет, чтобы он получился достойным. В данный момент Леви никак не работает над картиной из-за забастовок в США.
Этот отличный день, когда я получил звонок. Я был в монтажной, смотрю на свой телефон и вижу там президента Lucasfilm Кэтлин Кеннеди. Так начался разговор, который привёл к тому, что она пригласила меня разработать и снять собственный фильм по «Звёздным войнам». Я вкладываю в это всё, что у меня есть, потому что я люблю этот мир, и для меня большая честь присоединиться к нему.
Лента Шона Леви была анонсирована в 2022 году. Ожидается, что он приступит к производству картины сразу после окончания работы над «Дэдпулом 3».
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