Опубликован отрывок из сериала «Континенталь», приквела «Джона Уика»
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На YouTube-канале Rotten Tomatoes TV появился отрывок сериала «Континенталь», приквела известного боевика «Джон Уик» с Киану Ривзом. В нём показана боевая сцена на лестнице в отеле.
Видео доступно на YouTube-канале Rotten Tomatoes TV. Права на видео принадлежат Lionsgate Television.
«Континенталь» расскажет о трёх днях из жизни молодого Уинстона Скотта, владельца отеля для наёмных убийц. В шоу будет три эпизода длительностью по 90 минут. Главные роли в проекте исполнят Колин Вуделл, Мел Гибсон и Хьюберт Пойнт-Дю.
Премьера «Континенталя» состоится уже 22 сентября. Также Lionsgate планирует выпустить не только мини-сериал, но и фильм «Балерина» с Аной де Армас, а также неизвестный проект, который должны анонсировать в ближайшие месяцы.
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