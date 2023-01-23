В Беларуси сделали прозрачный телевизор

На сайте «Белта» появилась информация о том, что на выставке «Беларусь интеллектуальная» представили прозрачный телевизор с OLED-экраном. Его производством занимается компания «Горизонт», которая также отвечает за разработку ноутбуков.

По словам генерального директора «Горизонта» Юрия Предко, использовать телевизоры в будущем можно будет и в автомобилях премиум-класса в качестве перегородки между водителем и пассажиром.

Это технологии послезавтрашнего дня. Такие телевизоры появятся у широкого круга потребителей в течение, может быть, десятка лет. Сегодня мы производим такие телевизоры под заказ, у них коммерческая стоимость. Рассматривается их использование в автомобилях премиум-класса в качестве перегородки между водителем и пассажиром.

Фото: «Белта»

Помимо стандартных ноутбуков и прозрачных телевизоров, компания «Горизонт» трудится и над игровыми ноутбуками.