В Беларуси сделали прозрачный телевизор
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На сайте «Белта» появилась информация о том, что на выставке «Беларусь интеллектуальная» представили прозрачный телевизор с OLED-экраном. Его производством занимается компания «Горизонт», которая также отвечает за разработку ноутбуков.
По словам генерального директора «Горизонта» Юрия Предко, использовать телевизоры в будущем можно будет и в автомобилях премиум-класса в качестве перегородки между водителем и пассажиром.
Это технологии послезавтрашнего дня. Такие телевизоры появятся у широкого круга потребителей в течение, может быть, десятка лет. Сегодня мы производим такие телевизоры под заказ, у них коммерческая стоимость. Рассматривается их использование в автомобилях премиум-класса в качестве перегородки между водителем и пассажиром.
Фото: «Белта»
Помимо стандартных ноутбуков и прозрачных телевизоров, компания «Горизонт» трудится и над игровыми ноутбуками.
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