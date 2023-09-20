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В России нет планов наказывать за использование VPN

В России нет планов наказывать за использование VPN
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20 сентября глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что в России не планируется вводить ответственность за использование VPN-сервисов.

Ответственности не будет. Не планируется введение ответственности за использование VPN-сервисов запрещённых.

Дело в том, что в начале сентября Минцифры подготовило проект постановления, который наделяет Роскомнадзор правом блокировать сайты с информацией о способах обхода блокировок запрещённых ресурсов. Под эту формулировку попадают и инструкции по установке VPN.

Помимо этого, министр цифрового развития опроверг информацию о возможной блокировке YouTube и WhatsApp на территории России.

Ранее стало известно, что Минцифры хочет договориться с Apple и Samsung о предустановке отечественного магазина приложений RuStore на смартфоны.

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