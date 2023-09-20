Xiaomi представила ультратонкий планшет RedmiPad SE
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Президент Xiaomi Group Лу Вейбинг раскрыл подробности ультратонкого планшета компании RedmiPad SE. Стоимость устройства составит 1000 юаней (~ 13 тысяч рублей).
Гаджет оснащён 11-дюймовым дисплеем с частотой обновления 90 Гц и с двойной сертификацией качества TÜV Rheinland — она гарантирует защиту зрения. RedmiPad SE получился крайне миниатюрным: толщина корпуса составила 7,36 мм при массе в 478 граммов.
Фото: Xiaomi
Ёмкость аккумулятора составила 8000 мА/ч, что позволит долго и непрерывно пользоваться устройством. Планшет работает на прошивке MIUI Pad. Одна из главных особенностей RedmiPad SE — возможность использовать сразу два приложения одновременно.
Полноценная презентация RedmiPad SE пройдёт 21 сентября.
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