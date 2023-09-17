Xiaomi представила умную колонку Sound 2023 с мощными динамиками

Xiaomi представила умную колонку Sound 2023. Устройство получило ряд улучшений по сравнению с предыдущей моделью. Его вес составил 564 грамма, а размеры — 108×108× 88мм.

Фото: Xiaomi

В Sound 2023 встроен 2,25-дюймовый динамик мощностью 12 Вт, который способен воспроизводить звук громкостью до 90 дБ. Также устройство поддерживает NFC, Bluetooth 5.1, множество музыкальных форматов без потери качества и способно передавать низкие частоты до 70 Гц.

Помимо этого, покупатели могут объединить две колонки для создания стереосистемы или подключить несколько колонок для синхронного воспроизведения музыки.

Xiaomi Sound 2023 уже доступна для покупки на китайском рынке. Её цена составила 6,5 тыс. рублей. Компания пока не раскрывает, когда устройство выйдет в других странах.