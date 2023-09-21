В YouTube Shorts появятся визуальные эффекты от нейросетей

Разработчики видеохостинга YouTube продолжают исследования в сфере применения нейросетей. Недавно в рамках мероприятия Made on YouTube представители компании анонсировали функцию Dream Scenario.
Она работает на основе нейросети и помогает добавлять в видео для Shorts визуальные эффекты. Пользователи смогут вводить запросы в поисковую систему и наблюдать за появлением в ролике различных сгенерированных объектов.
Напомним, общая аудитория вертикальных видео на платформе достигла отметки в 2 млрд человек, что серьёзно сказывается на доходах YouTube.
Пару дней назад председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что россиянам не будут ограничивать доступ к YouTube до тех пор, пока не найдут ему альтернативу.
- 21 сентября 2023
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