YouTube в России не заблокируют, пока ему не создадут достойную замену
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Председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике Александр Хинштейн в недавнем интервью вновь высказался про блокировку YouTube в России. По его словам, россиянам не будут ограничивать доступ к сервису до тех пор, пока не найдут ему альтернативу.
Хинштейн выразил надежду, что достойный аналог в скором времени всё же появится, а пока что блокировать YouTube не будут, поскольку это плохо скажется на пользователях.
На сегодня адекватной и полноценной замены YouTube в российских аналогах, к сожалению, пока нет. Ключевое слово тут — пока.
Депутат добавил, что YouTube сейчас, как и корпорация Google, «занимает достаточно субъективную и политически мотивированную позицию по отношению к России».
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