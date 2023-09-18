YouTube в России не заблокируют, пока ему не создадут достойную замену

Председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике Александр Хинштейн в недавнем интервью вновь высказался про блокировку YouTube в России. По его словам, россиянам не будут ограничивать доступ к сервису до тех пор, пока не найдут ему альтернативу.

Хинштейн выразил надежду, что достойный аналог в скором времени всё же появится, а пока что блокировать YouTube не будут, поскольку это плохо скажется на пользователях.

На сегодня адекватной и полноценной замены YouTube в российских аналогах, к сожалению, пока нет. Ключевое слово тут — пока.

Депутат добавил, что YouTube сейчас, как и корпорация Google, «занимает достаточно субъективную и политически мотивированную позицию по отношению к России».