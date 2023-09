Журналисты показали новый геймплей Escape from Tarkov: Arena

Журналисты IGN опубликовали на YouTube-канале издания почти девять минут нового геймплея Escape from Tarkov: Arena. В ролике показали матч из режима Teamfight.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Battlestate Games.

В его рамках пользователи делятся на две команды: синих и красных. Основная цель игроков в раундах — уничтожить всех членов отряда противника.

Escape from Tarkov: Arena представляет собой классический сессионный шутер в духе какой-нибудь Call of Duty или Counter-Strike, но на хардкорном фундаменте Escape from Tarkov. Связь двух игр будет тесной, поскольку «Арена» и EFT будут иметь часть совместного контента — например, общего основного персонажа, оружие и экипировку.

Дата полноценного релиза шутера пока не раскрывается.