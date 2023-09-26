Как скачать EA Sports FC Mobile 24 на iOS и Android в России

26 сентября состоялся выход EA Sports FC Mobile 24 — новой версии мобильных футбольных симуляторов от Electronic Arts. В игре доступны более 15 000 полностью лицензированных игроков, 650+ команд и 30 лиг. Авторы переработали графику, звук, добавили новые типа повторов, улучшили игровой процесс и ввели новый тип управления.

Проект уже доступе на мобильных платформах iOS и Android — в том числе и в России. В этом материале мы кратко рассказываем, как можно скачать игру на смартфоне.

Как скачать EA Sports FC Mobile 24 на Android

На мобильном телефоне под управлением Android открываем приложение Google Play Вбиваем в поиск название EA Sports FC Mobile 24 Открываем страницу игры в магазине и нажимаем «Установить». Дожидаемся окончания загрузки, входим с помощью аккаунта Google и играем.

Страница EA Sports FC Mobile 24 в Google Play Фото: Google Play

Как скачать EA Sports FC Mobile 24 на iOS

На своём iPhone заходим в магазин приложений App Store Вбиваем в поиск название EA Sports FC Mobile 24 Открываем страницу игры в магазине и нажимаем «Загрузить». Дожидаемся окончания загрузки, входим с помощью аккаунта Apple и играем.

Фото: App Store

Релиз EA Sports FC Mobile 24 состоялся за трое суток до выхода EA Sports FC 24 — флагманского футбольного симулятора от Electronic Arts. Уже 29 сентября геймеры по всему миру отправятся покорять футбольные поля на ПК и консолях.