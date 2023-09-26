Как скачать EA Sports FC Mobile 24 на iOS и Android в России

26 сентября состоялся выход EA Sports FC Mobile 24 — новой версии мобильных футбольных симуляторов от Electronic Arts. В игре доступны более 15 000 полностью лицензированных игроков, 650+ команд и 30 лиг. Авторы переработали графику, звук, добавили новые типа повторов, улучшили игровой процесс и ввели новый тип управления.
Проект уже доступе на мобильных платформах iOS и Android — в том числе и в России. В этом материале мы кратко рассказываем, как можно скачать игру на смартфоне.
Как скачать EA Sports FC Mobile 24 на Android
- На мобильном телефоне под управлением Android открываем приложение Google Play
- Вбиваем в поиск название EA Sports FC Mobile 24
- Открываем страницу игры в магазине и нажимаем «Установить».
- Дожидаемся окончания загрузки, входим с помощью аккаунта Google и играем.
Страница EA Sports FC Mobile 24 в Google Play
Фото: Google Play
Как скачать EA Sports FC Mobile 24 на iOS
- На своём iPhone заходим в магазин приложений App Store
- Вбиваем в поиск название EA Sports FC Mobile 24
- Открываем страницу игры в магазине и нажимаем «Загрузить».
- Дожидаемся окончания загрузки, входим с помощью аккаунта Apple и играем.
Фото: App Store
Релиз EA Sports FC Mobile 24 состоялся за трое суток до выхода EA Sports FC 24 — флагманского футбольного симулятора от Electronic Arts. Уже 29 сентября геймеры по всему миру отправятся покорять футбольные поля на ПК и консолях.
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