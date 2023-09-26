Sony начала проверку после сообщений хакеров о взломе «всех систем» компании
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Представители Sony отреагировали на сообщение хакерской группировки Ransomed.vc об удачном взломе «всех систем» корпорации, появившееся несколько часов назад.
В комментарии журналистам Sony отмечает, что проводит расследование этого инцидента, однако других комментариев по ситуации дать пока не может. По прежнему точно неизвестно, насколько сообщение о масштабном взломе соответствует действительности.
Ранее члены Ransomed.vc рассказали, что получили доступ к более чем шести тысячам файлов и предлагали Sony выкупить данные, однако японская компания отказалась это делать. Тогда хакеры выложили полученную информацию на продажу в даркнете. Стоимость и точное содержание украденных материалов пока неизвестно.
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