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Сценарий фильма «Блэйд» могут снова переписать

Сценарий фильма «Блэйд» могут снова переписать
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Многострадальный фильм «Блэйд», похоже, вскоре снова будет переписан. По информации издания World of Reel, создатели ленты планируют в очередной раз переписать её сценарий.

Согласно данным, переделать сценарий картины захотел продюсер и глава киновселенной Marvel Кевин Файги. Его якобы не впечатлила последняя версия сценария.

«Блэйд» — фильм про охотника на вампиров Эрика Брукса, который после смерти матери от рук кровососа начинает охотиться на них. Сам Эрик наполовину вампир, поэтому имеет сверхчеловеческие способности и различные навыки. В ленте должны рассказать, как он противостоит вампирам и пытается сам не стать монстром.

Снимет фильм Ян Деманж, продюсер и постановщик первой серии «Страны Лавкрафта».

Премьера «Блэйда» намечена на 14 февраля 2025 года.

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