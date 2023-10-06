Вышло полное издание Horizon Forbidden West
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Состоялся релиз полноценного издания Horizon Forbidden West. Владельцы PS5 уже могут купить Complete Edition — он продаётся в PS Store.
В честь выхода разработчики игры из Guerrilla Games опубликовали релизный трейлер.
В состав полного издания, помимо основной игры, входят: дополнение Burning Shores, артбук, комикс, саундтрек, позы для фоторежима и многое другое.
Horizon Forbidden West — продолжение Horizon Zero Dawn. В сиквеле игрокам вновь нужно взять на себя роль Элой и исследовать новые территории тайтла.
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