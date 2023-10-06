Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышло полное издание Horizon Forbidden West

Вышло полное издание Horizon Forbidden West
Комментарии

Состоялся релиз полноценного издания Horizon Forbidden West. Владельцы PS5 уже могут купить Complete Edition — он продаётся в PS Store.

В честь выхода разработчики игры из Guerrilla Games опубликовали релизный трейлер.

В состав полного издания, помимо основной игры, входят: дополнение Burning Shores, артбук, комикс, саундтрек, позы для фоторежима и многое другое.

Horizon Forbidden West — продолжение Horizon Zero Dawn. В сиквеле игрокам вновь нужно взять на себя роль Элой и исследовать новые территории тайтла.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android