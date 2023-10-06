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У режиссёра «Джона Уика» есть идеи для сюжета вплоть до девятой части серии

У режиссёра «Джона Уика» есть идеи для сюжета вплоть до девятой части серии
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Режиссёр «Джона Уика» Чад Стахелски дал большое интервью изданию Inverse. В нём знаменитый постановщик рассказал о своей карьере в кино и поделился своими дальнейшими планами в индустрии.

В какой-то момент речь зашла о тетралогии фильмов с Киану Ривзом. Стахелски признался, что у него есть полностью исписанные блокноты с идеями для новых частей «Джона Уика» — вплоть до девятого фильма. Однако у постановщика нет желания выпускать продолжение только ради заработка денег.

У меня есть множество блокнотов с идеями для «Джона Уика 5», 6, 7, 8 и 9. Но мы не заинтересованы в возвращении к серии только ради заработка денег. Люблю ли я Джона Уика? Конечно. И если бы я снял ещё пару фильмов о нём, было бы здорово. Киану согласится на это хоть через секунду, если у нас будет хорошая история. Я знаю, что студии хотелось бы, чтобы мы продолжили серию. Но пока что мы хотим взять паузу и найти то, что мы сами хотели бы посмотреть в кино.

Ранее по вселенной «Джона Уика» завершился сериал «Континенталь» — последняя серия приквела вышла 6 октября.

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