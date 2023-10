Рок-группа Киану Ривза выпустила новый альбом — впервые за 23 года

6 октября состоялся выход третьего альбома рок-группы Dogstar — актёр Киану Ривз выступает в ней басистом. Релиз получил название Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees. Коллектив не выпускал настолько больших работ с 2000 года.

В альбом вошло 12 композиций, а общая продолжительность треков составила 40 минут. Также Dogstar опубликовала на своём YuoTube-канале видео с распаковкой пластинки.

Видео доступно на YouTube-канале Dogstar. Права на видео принадлежат Dogstar.

Сама Dogstar была основана в начале 1990-х после встречи Киану Ривза с барабанщиком Робертом Мейлхаусом. Роль вокалиста группы досталась Брету Домроузу. Дебютный альбом рок-коллектива увидел свет в 1996 году и получил название Our Little Visionary.