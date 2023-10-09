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Сценарист первого сезона «Зимородка» не вернётся к работе над сериалом

Сценарист первого сезона «Зимородка» не вернётся к работе над сериалом
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В последнее время фанаты турецкого сериала «Зимородок» активно обсуждали слухи о возможном возвращении сценариста Мехмета Барыша Гюнгера, который работал над первым сезоном.

Зрители отметили, что второй сезон, над которым трудится уже другая команда, испытывает проблемы с сюжетом — так, характеры ряда персонажей резко изменились, что понравилось далеко не всем.

Несколько дней назад появилась информация, что под давлением аудитории авторы «Зимородка» предложили Гюнгеру вернуться, и он даже написал часть сценария к последнему эпизоду. Однако всё это оказалось лишь слухами — выяснилось, что сценарист сейчас работает над совсем другим проектом.

Ранее зрители выяснили, что прототипом главной героини «Зимородка» могла стать популярная турецкая певица Сафие Сойман.

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