Сценарист первого сезона «Зимородка» не вернётся к работе над сериалом

В последнее время фанаты турецкого сериала «Зимородок» активно обсуждали слухи о возможном возвращении сценариста Мехмета Барыша Гюнгера, который работал над первым сезоном.

Зрители отметили, что второй сезон, над которым трудится уже другая команда, испытывает проблемы с сюжетом — так, характеры ряда персонажей резко изменились, что понравилось далеко не всем.

Несколько дней назад появилась информация, что под давлением аудитории авторы «Зимородка» предложили Гюнгеру вернуться, и он даже написал часть сценария к последнему эпизоду. Однако всё это оказалось лишь слухами — выяснилось, что сценарист сейчас работает над совсем другим проектом.

Ранее зрители выяснили, что прототипом главной героини «Зимородка» могла стать популярная турецкая певица Сафие Сойман.