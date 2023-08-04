Нейросеть поможет воссоздать лицо Владимира Высоцкого в новом фильме про артиста

По информации издания ТАСС, в разработке находится фильм «Володя», посвящённый Владимиру Высоцкому. Сообщается, что воссоздать лицо поэта и актёра поможет нейросеть.

Исполнять роль Высоцкого будет актёр Александр Шпагин, однако при помощи нейросети на его лицо будет наложено лицо артиста, чтобы соблюсти достоверность. Петь будет Высоцкий своим голосом, а говорить он будет голосом Никиты, своего сына. Об этом рассказал режиссёр и продюсер Александр Жигалкин.

Это полнометражный фильм, в котором впервые в истории кино будет воссоздан реальный исторический персонаж с 100-процентной идентичностью при помощи нейросети.

Повествование фильма начнётся в момент, когда на экраны кинотеатров СССР выходит кинофильм «Вертикаль», где Высоцкий исполняет свои песни в кадре.