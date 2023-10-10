Пётр fame Болышев вслед за Джеймом продлил контракт с Virtus.pro до 2027 года

Российский рифлер Пётр fame Болышев продолжит выступать за состав Virtus.pro по Counter-Strike 2 ещё четыре года — сегодня клуб и игрок сообщили о подписании нового контракта.

Соглашение рассчитано до 2027 года. Руководитель клуба Николай Петросян отметил высокий уровень игры Фейма, несмотря на его возраст — игроку только 20 лет.

Пётр демонстрирует профессионализм не только во внутриигровых вопросах, но и с точки зрения рабочего этикета, всегда готов слушать советы более опытных одноклубников и продолжать развиваться. Переподписание контракта с ним является значимым пунктом в нашей долгосрочной стратегии работы с составом по CS2.

Ранее аналогичное соглашение подписал капитан Virtus.pro Джами Jame Али.