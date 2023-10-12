Вышла стратегия Total War: Pharaoh — в Steam у игры всего 60% положительных отзывов

Вчера вечером состоялся релиз стратегии Total War: Pharaoh. В честь выхода разработчики приготовили специальный релизный трейлер с геймплейными фрагментами.

Видео доступно на YouTube-канале Total War. Права на видео принадлежат SEGA.

Любопытно, что проект стартовал лишь с 60% положительных отзывов. Люди жалуются на то, что Pharaoh мало чем отличается от прошлой части, Troy. Также геймерам не понравилась картинка новинки.

Фото: Steam

Действие новой части легендарной серии игр разворачивается в Древнем Египте. Игрок сможет выбрать одну из восьми фракций, а соперниками в сражениях, помимо вражеских армий, станут песчаные бури и смерчи. Место старта игры будет серьёзно влиять на доступность тех или иных ресурсов.

Total War: Pharaoh не поддерживает русский язык. Релиз также недоступен для покупки в российском Steam.

Релиз стратегии состоялся только на ПК.