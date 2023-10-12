Первая игра The International 12 закончилась победой действующих чемпионов Tundra Esports

Завершилась первая карта в рамках чемпионата мира The International 2023 по Dota 2.

Европейская пятёрка Tundra Esports, которая защищает титул лучшей команды планеты, уверенно переиграла североамериканскую TSM в рамках группы D. Остальные игры первого тура в данный момент ещё идут.

Первая игра завершилась без особых проблем для действующих победителей The International — соперники сдались уже через 22 минуты. После небольшой паузы команды проведут вторую карту.

Чемпионат мира The International 2023 по Dota 2 проходит с 12 по 29 октября в Сиэтле, США. 20 лучших команд планеты разыграют призовой фонд, который на данный момент составляет $ 2,9 млн, но будет увеличиваться до окончания финальной серии.