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Первая игра The International 2013 закончилась победой действующих чемпионов Tundra Esports

Первая игра The International 12 закончилась победой действующих чемпионов Tundra Esports
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Завершилась первая карта в рамках чемпионата мира The International 2023 по Dota 2.

Европейская пятёрка Tundra Esports, которая защищает титул лучшей команды планеты, уверенно переиграла североамериканскую TSM в рамках группы D. Остальные игры первого тура в данный момент ещё идут.

Dota 2. The International 2023 . Группа D
12 октября 2023, четверг. 20:00 МСК
TSM
Идёт
0 : 1
Tundra Esports

Первая игра завершилась без особых проблем для действующих победителей The International — соперники сдались уже через 22 минуты. После небольшой паузы команды проведут вторую карту.

Чемпионат мира The International 2023 по Dota 2 проходит с 12 по 29 октября в Сиэтле, США. 20 лучших команд планеты разыграют призовой фонд, который на данный момент составляет $ 2,9 млн, но будет увеличиваться до окончания финальной серии.

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