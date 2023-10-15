Team Liquid победила Evil Geniuses и вышла в верхнюю сетку плей-офф The International 2023

Шведский состав Team Liquid по Dota 2 обеспечил себе выход в верхнюю сетку плей-офф чемпионата мира The International 2023 в США.

Скандинавская пятёрка выиграла стыковой матч против Evil Geniuses из Перу. На обеих картах «жидкие» чувствовали себя уверенно и по большей части владели игровым преимуществом, которое успешно реализовали на поздней стадии.

Скорее всего, первым соперником Team Liquid в плей-офф станет победитель встречи Gaimin Gladiators – Talon Esports. В свою очередь, Evil Geniuses продолжит выступление на турнире в нижней сетке.

Чемпионат мира The International 2023 по Dota 2 проходит с 12 по 29 октября. Борьбу за призовой фонд в размере $ 3 млн и титул лучшего коллектива планеты продолжают 16 команд.