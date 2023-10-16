Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Nouns сенсационно обыграла Tundra Esports на The International 2023 по Dota 2

Nouns сенсационно обыграла Tundra Esports на The International 2023 по Dota 2
Аудио-версия:
Комментарии

Американская команда nouns неожиданно обыграла действующих чемпионов мира из Tundra Esports в матче за посев в плей-офф на The International 2023 по Dota 2.

На второй карте коллектив Николаса Gunnar Лопеза удивил фаворита пиком Ogre Magi в мид — это оказалось удачным решением и позволило nouns довести серию до победы.

Dota 2. The International 2023 . 2-я фаза
16 октября 2023, понедельник. 01:40 МСК
Tundra Esports
Окончен
0 : 2
nouns

Таким образом, nouns вышла в верхнюю сетку плей-офф TI12 и займёт как минимум 9–12 место на главном турнире сезона по «Доте». Tundra попала в нижнюю сетку и покинет турнир после следующего поражения.

The International 2023 по Dota 2 проходит в эти дни в Сиэтле, США. Участники ведут борьбу за главный трофей сезона и главный денежный приз, который превышает $ 1,3 млн. Общий призовой фонд составляет около трёх миллионов долларов.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android