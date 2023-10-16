Nouns сенсационно обыграла Tundra Esports на The International 2023 по Dota 2
Поделиться
Американская команда nouns неожиданно обыграла действующих чемпионов мира из Tundra Esports в матче за посев в плей-офф на The International 2023 по Dota 2.
На второй карте коллектив Николаса Gunnar Лопеза удивил фаворита пиком Ogre Magi в мид — это оказалось удачным решением и позволило nouns довести серию до победы.
Dota 2. The International 2023 . 2-я фаза
16 октября 2023, понедельник. 01:40 МСК
Tundra Esports
Окончен
0 : 2
nouns
Таким образом, nouns вышла в верхнюю сетку плей-офф TI12 и займёт как минимум 9–12 место на главном турнире сезона по «Доте». Tundra попала в нижнюю сетку и покинет турнир после следующего поражения.
The International 2023 по Dota 2 проходит в эти дни в Сиэтле, США. Участники ведут борьбу за главный трофей сезона и главный денежный приз, который превышает $ 1,3 млн. Общий призовой фонд составляет около трёх миллионов долларов.
Комментарии
- 16 октября 2023
-
03:39
-
02:25
-
01:19
-
00:09
- 15 октября 2023
-
22:55
-
21:48
-
20:49
-
20:00
-
19:22
-
19:12
-
18:43
-
18:33
-
18:32
-
18:16
-
17:59
-
17:35
-
16:51
-
16:16
-
15:54
-
15:20
-
14:52
-
14:20
-
13:52
-
13:29
-
12:54
-
12:29
-
10:00
-
06:36
-
02:40
-
01:42
-
01:34
-
01:00
-
00:36
- 14 октября 2023
-
23:41
-
23:20
Партнерский контент