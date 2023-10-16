Nouns сенсационно обыграла Tundra Esports на The International 2023 по Dota 2

Американская команда nouns неожиданно обыграла действующих чемпионов мира из Tundra Esports в матче за посев в плей-офф на The International 2023 по Dota 2.

На второй карте коллектив Николаса Gunnar Лопеза удивил фаворита пиком Ogre Magi в мид — это оказалось удачным решением и позволило nouns довести серию до победы.

Таким образом, nouns вышла в верхнюю сетку плей-офф TI12 и займёт как минимум 9–12 место на главном турнире сезона по «Доте». Tundra попала в нижнюю сетку и покинет турнир после следующего поражения.

The International 2023 по Dota 2 проходит в эти дни в Сиэтле, США. Участники ведут борьбу за главный трофей сезона и главный денежный приз, который превышает $ 1,3 млн. Общий призовой фонд составляет около трёх миллионов долларов.