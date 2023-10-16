Расписание выхода серий седьмого сезона «Рика и Морти»

Сегодня стартовал седьмой сезон мультсериала «Рик и Морти». Специально для вас мы подготовили удобное расписание выхода всех эпизодов нового сезона.

Премьера второго эпизода ожидается уже 23 октября. Всего в седьмом сезоне будет десять серий. Финальный эпизод должен выйти 18 декабря.

Как и говорилось ранее, Джастина Ройланда, который озвучивал Рика и Морти на протяжении всего мультсериала, уже заменили. Теперь Рик говорит голосом Йена Кардони, а Морти озвучивает Гарри Белден. События седьмого сезона продолжают шестой.