Расписание выхода серий седьмого сезона «Рика и Морти»
Сегодня стартовал седьмой сезон мультсериала «Рик и Морти». Специально для вас мы подготовили удобное расписание выхода всех эпизодов нового сезона.
Премьера второго эпизода ожидается уже 23 октября. Всего в седьмом сезоне будет десять серий. Финальный эпизод должен выйти 18 декабря.
Как и говорилось ранее, Джастина Ройланда, который озвучивал Рика и Морти на протяжении всего мультсериала, уже заменили. Теперь Рик говорит голосом Йена Кардони, а Морти озвучивает Гарри Белден. События седьмого сезона продолжают шестой.
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|16 октября
|2-я серия
|23 октября
|3-я серия
|30 октября
|4-я серия
|6 ноября
|5-я серия
|13 ноября
|6-я серия
|20 ноября
|7-я серия
|27 ноября
|8-я серия
|4 декабря
|9-я серия
|11 декабря
|10-я серия
|18 декабря
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