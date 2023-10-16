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Седьмой сезон мультсериала «Рик и Морти» (2023): расписание и дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть

Расписание выхода серий седьмого сезона «Рика и Морти»
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Сегодня стартовал седьмой сезон мультсериала «Рик и Морти». Специально для вас мы подготовили удобное расписание выхода всех эпизодов нового сезона.

Премьера второго эпизода ожидается уже 23 октября. Всего в седьмом сезоне будет десять серий. Финальный эпизод должен выйти 18 декабря.

Как и говорилось ранее, Джастина Ройланда, который озвучивал Рика и Морти на протяжении всего мультсериала, уже заменили. Теперь Рик говорит голосом Йена Кардони, а Морти озвучивает Гарри Белден. События седьмого сезона продолжают шестой.

ЭпизодДата выхода
1-я серия16 октября
2-я серия23 октября
3-я серия30 октября
4-я серия6 ноября
5-я серия13 ноября
6-я серия20 ноября
7-я серия27 ноября
8-я серия4 декабря
9-я серия11 декабря
10-я серия18 декабря
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