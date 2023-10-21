Нейросеть показала счастливые концовки культовых фильмов и сериалов
Энтузиасты продолжают экспериментировать с нейросетями. В этот раз пользователь соцсети X (ранее Twitter) решил посмотреть, как бы выглядели счастливые концовки известных фильмов и сериалов.
В подборку попали Джон Коффи из «Зелёной мили», Джек и Роуз из «Титаника», Джесси Пинкман со своей девушкой из «Во все тяжкие» и другие персонажи.
«Зелёная миля» (1999 год)
Фото: TeginArt
«Леон» (1994 год)
Фото: TeginArt
«Во все тяжкие» (2008 год)
Фото: TeginArt
«Гладиатор» (2000 год)
Фото: TeginArt
«Хатико: Самый верный друг» (2009 год)
Фото: TeginArt
«Форрест Гамп» (1994 год)
Фото: TeginArt
«Жизнь прекрасна» (1997 год)
Фото: TeginArt
«Титаник» (1997 год)
Фото: TeginArt
«Звёздные войны»
Фото: TeginArt
«Я — легенда» (2007 год)
Фото: TeginArt
В июне этого года мы уже публиковали подобный материал. Тогда в подборку попали «Пролетая над гнездом кукушки», «Остров проклятых», «Семь» и другие картины.
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