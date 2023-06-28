Нейросеть показала счастливые концовки легендарных фильмов

Пользователи Сети продолжают экспериментировать с нейросетью Midjourney. В этот раз они решили изобразить счастливые версии фильмов с очень грустной или даже депрессивной концовкой.

В первую очередь фанаты взялись за самые культовые картины: от «Титаника» Джеймса Кэмерона и «Семь» Дэвида Финчера до «Зелёной мили» Фрэнка Дарабонта и даже третьего эпизода «Звёздных войн» Джорджа Лукаса.

«Зелёная миля» (1999) — Джон Коффи отбыл своё наказание и был освобождён из тюрьмы

Фото: Reddit

«Титаник» (1997) — в финале лодок хватило на всех, поэтому Джек и Роза оказались спасены

Фото: Reddit

«Звёздные войны: Эпизод 3 — Месть ситхов» (2005) — Оби-Вану удалось успокоить Энакина в финале картины

Фото: Reddit

«Пролетая над гнездом кукушки» (1975) — персонал больницы отпустил на свободу Рэндла Макмёрфи

Фото: Reddit

«Остров проклятых» (2009) — Тэдди Дэниелс оказался настоящим сыщиком и вышел к журналистам после раскрытия дела

Фото: Reddit

«Семь» (1995) — в той самой коробке оказалось огромное количество сладостей, семья Миллса в безопасности

Фото: Reddit