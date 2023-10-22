Gaimin Gladiators с россиянином в составе выбила Evil Geniuses с The International 2023

21 октября стартовал второй день плей-офф The International 2023. Во втором матче дня встретились перуанский состав Evil Geniuses и европейский гранд Gaimin Gladiators с Антоном durachyo Шкредовым на керри. Европейцам удалось одолеть своих оппонентов по итогам двух карт — серьёзное сопротивление им оказали лишь в первом противостоянии.

Таким образом, Gaimin Gladiators проходит в следующую стадию нижней сетки плей-офф, а Evil Geniuses покидает 12-й The International. Среди сегодняшних участников будет и российская 9Pandas, которая ранее уступила LGD в верхней сетке турнира.

Чемпионат мира The International 2023 по Dota 2 проходит в Сиэтле (США). Участие принимают 16 команд со всего мира, в том числе четыре коллектива из России — они ведут борьбу за титул лучшего состава планеты и призовой фонд в размере $ 3 млн. Победитель получит около $ 1,6 млн.