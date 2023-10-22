Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Gaimin Gladiators с россиянином в составе выбила Evil Geniuses с The International 2023

Gaimin Gladiators с россиянином в составе выбила Evil Geniuses с The International 2023
Аудио-версия:
Комментарии

21 октября стартовал второй день плей-офф The International 2023. Во втором матче дня встретились перуанский состав Evil Geniuses и европейский гранд Gaimin Gladiators с Антоном durachyo Шкредовым на керри. Европейцам удалось одолеть своих оппонентов по итогам двух карт — серьёзное сопротивление им оказали лишь в первом противостоянии.

Dota 2. The International 2023 . Раунд 1 (нижняя сетка)
21 октября 2023, суббота. 22:40 МСК
Evil Geniuses
Окончен
0 : 2
Gaimin Gladiators

Таким образом, Gaimin Gladiators проходит в следующую стадию нижней сетки плей-офф, а Evil Geniuses покидает 12-й The International. Среди сегодняшних участников будет и российская 9Pandas, которая ранее уступила LGD в верхней сетке турнира.

Чемпионат мира The International 2023 по Dota 2 проходит в Сиэтле (США). Участие принимают 16 команд со всего мира, в том числе четыре коллектива из России — они ведут борьбу за титул лучшего состава планеты и призовой фонд в размере $ 3 млн. Победитель получит около $ 1,6 млн.

Материалы по теме
TSM с россиянином в составе выбила Shopify Rebellion с The International 2023
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android