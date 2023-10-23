Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Российская Virtus.pro обыграла Entity и вышла в финальную стадию The International 2023

Российский состав клуба Virtus.pro по Dota 2 победил Entity в нижней сетке плей-офф чемпионата мира The International 2023. Матч завершился со счётом 2:0.

Таким образом, команда Артёма fng Баршака становится восьмым и последним участником финального этапа TI12. Решающие матчи главного турнира года пройдут на стадионе «Клаймэт Пледж-арена» с 27 по 29 октября.

В свою очередь, Entity покидает турнир. Европейская пятёрка с российским саппортом Владиславом Kataomi` Семёновым в составе занимает 9–12 место на The International 2023 и получит около $ 60 тыс. призовых.

Чемпионат мира The International 2023 по Dota 2 проходит в Сиэтле, США, Общий призовой фонд турнира составляет более $ 3 млн, из которых $ 1,3 млн получит чемпион турнира.