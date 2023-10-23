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Российская Virtus.pro обыграла Entity и вышла в финальную стадию The International 2023

Российская Virtus.pro обыграла Entity и вышла в финальную стадию The International 2023
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Российский состав клуба Virtus.pro по Dota 2 победил Entity в нижней сетке плей-офф чемпионата мира The International 2023. Матч завершился со счётом 2:0.

Таким образом, команда Артёма fng Баршака становится восьмым и последним участником финального этапа TI12. Решающие матчи главного турнира года пройдут на стадионе «Клаймэт Пледж-арена» с 27 по 29 октября.

Dota 2. The International 2023 . Раунд 2 (нижняя сетка)
23 октября 2023, понедельник. 06:00 МСК
Virtus.pro
Окончен
2 : 0
Entity

В свою очередь, Entity покидает турнир. Европейская пятёрка с российским саппортом Владиславом Kataomi` Семёновым в составе занимает 9–12 место на The International 2023 и получит около $ 60 тыс. призовых.

Чемпионат мира The International 2023 по Dota 2 проходит в Сиэтле, США, Общий призовой фонд турнира составляет более $ 3 млн, из которых $ 1,3 млн получит чемпион турнира.

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