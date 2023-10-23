Стартовали съёмки нового сезона «Доктора Кто» с Шути Гатвой

Авторы сериала «Доктора Кто» объявили в соцсети X (ранее Twitter), что начали съёмки 15-го сезона. Роль Доктора в продолжении исполнит звезда «‎Сексуального просвещения», актёр Шути Гатва.

Также создатели шоу поделились коротким тизером, в котором фигурирует ТАРДИС — машина времени и космический корабль Доктора. Другие подробности нового сезона пока не раскрываются.

В конце сентября BBC выпустила первый большой трейлер спецвыпусков к 60-летию сериала «Доктор Кто». Всего их будет три — их объединят в единую канву, после чего события плавно перейдут в сюжет 14-го сезона сериала. Вероятно, ближе к концу третьего эпизода зрители впервые увидят Шути Гатву в образе нового Доктора.

Три спецвыпуска к 60-летию «Доктора Кто» выйдут в этом ноябре, а 14-й сезон стартует в 2024 году.