Фанат 9Pandas из Монголии несколько лет копил на поездку на The International по Dota 2

Корреспондент русскоязычной студии The International 2023 по Dota 2 Владимир Maelstorm Кузьминов взял интервью у болельщика российской 9Pandas из Монголии, который приехал на место проведения турнира в США.

Фанат рассказал, что работает в банке и несколько лет собирал деньги на эту поездку.

С пересадкой 24 часа летел, через Турцию. Но я доволен! Потратил на это больше $ 6 тысяч — работал несколько лет и накопил, получилось поехать. Работаю в банке в Монголии.

Видео доступно на YouTube-канале Ivan Miku. Права на видео принадлежат Valve.

Болельщик также поделился тем, что болеет за RAMZES666 и Solo с 2016 года, когда киберспортсмены вместе играли за Virtus.pro. Кроме того, он рассказал, что прилетел только на матчи предварительной стадии.

После появления видео в Сети отдельные зрители, а также клуб 9Pandas выразили желание найти контакты фаната и каким-то образом помочь ему попасть на финальные дни чемпионата мира по Dota 2.