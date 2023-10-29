В «Южном Парке» уделили время Baldur’s Gate 3, но сделали гигантскую ошибку

28 октября вышел спецэпизод мультсериала «Южный Парк» с подзаголовком Joining the Panderverse. Во время одной сцены Картман из другой вселенной был недоволен, что в Baldur’s Gate 3 нет поддержки кросс-вселенных сохранений и ему требуется начать прохождение заново — в своём мире он наиграл 50 часов.

Затем персонаж Стэн заявил, что сохранения не работают даже между ПК и PS5, однако именно в этом случае авторы мультфильма и ошиблись. Позднее на шутку отреагировали разработчики Baldur’s Gate 3 из Larian. По их словам, хоть их игра и не поддерживает кросс-вселенные сохранения, но между разными платформами — да.

И пускай сохранения в Baldur’s Gate 3 не могут преодолевать мультивселенские барьеры, однако всё же совместимы между версиями для ПК и PS5.

На прошлой неделе спидраннерша добралась до постельной сцены в Baldur's Gate 3 за рекордные две минуты.