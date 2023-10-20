Игрок добрался до постельной сцены в Baldur's Gate 3 за рекордные две минуты

Спидраннерша под ником Mae смогла добраться до постельной сцены в Baldur's Gate 3 за 1 минуту и 58 секунд — это новый мировой рекорд. В качестве партнёра она выбрала персонажа Лаэзель, поскольку для вступления в романтические отношения с ней необходимо меньше всего времени.

Видео доступно на YouTube-канале Mae. Права на видео принадлежат Mae/Larian.

Для установления рекорда Mae использовала длинные прыжки, быстро пропускала диалоги и избегала сражения. Спидраннерша решила передвигаться вприпрыжку, поскольку таким образом может преодолевать огромные расстояния и забираться на высокие препятствия.

Baldur's Gate 3 доступна на ПК и PS5. В ноябре тайтл доберётся до Xbox Series. Также в середине октября игра подверглась ревью-бомбингу, но ситуацию быстро исправили.