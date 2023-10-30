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Российская Team Spirit выиграла первую карту финала The International 2023 по Dota 2

Российская Team Spirit выиграла первую карту финала The International 2023 по Dota 2
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30 октября в Сиэтле стартовал финальный матч The International 2023. За звание чемпиона мира по Dota 2 борются два коллектива: российская Team Spirit и европейская Gaimin Gladiators с россиянином Антоном dyrachyo Шкредовым в составе.

По итогам первой карты победу одержал российский коллектив — команде Ярослава Miposhka Найдёнова удалось провести несколько удачных драк, нарастить преимущество и закончить поединок за 33 минуты.

Dota 2. The International 2023 . Гранд-финал
30 октября 2023, понедельник. 00:00 МСК
Team Spirit
Идёт
1 : 0
Gaimin Gladiators

Победитель The International 2023 заработает около $ 1,4 млн на команду и получит престижный трофей — Эгиду Чемпионов. Проигравший же займёт второе место, заработав примерно $ 376 тысяч. Если российско-украинскому коллективу удастся победить, то «драконы» станут двукратными чемпионами The International.

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