Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Аддон для God of War Ragnarok в духе «Майлза Моралеса» представят до конца года — СМИ

Аддон для God of War Ragnarok в духе «Майлза Моралеса» представят до конца года — СМИ
Комментарии

В конце августа инсайдер The Snitch сообщил, что Sony разрабатывает сюжетное дополнение для God of War Ragnarok. Это будет большой аддон в духе «Человека-паука: Майлз Моралес», который компания выпустила на запуске PlayStation 5 в 2020 году.

Спустя два месяца авторитетное испанское издание Areajugones подтвердило существование дополнения. Журналисты не поделились новыми деталями экшена, отметив лишь, что анонс должен состояться до конца этого года — скорее всего, на церемонии The Game Awards, которая состоится 7 декабря.

Судя по всему, грядущее дополнение станет одним из будущих эксклюзивов PlayStation 5 в 2024 году. Точная дата релиза неизвестна, однако по данным инсайдеров, аддон разрабатывают примерно с релиза оригинальной God of War Ragnarok, вышедшей осенью 2022 года.

Материалы по теме
Для God of War Ragnarok разрабатывают сюжетное дополнение — инсайдер
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android