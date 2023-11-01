Аддон для God of War Ragnarok в духе «Майлза Моралеса» представят до конца года — СМИ

В конце августа инсайдер The Snitch сообщил, что Sony разрабатывает сюжетное дополнение для God of War Ragnarok. Это будет большой аддон в духе «Человека-паука: Майлз Моралес», который компания выпустила на запуске PlayStation 5 в 2020 году.

Спустя два месяца авторитетное испанское издание Areajugones подтвердило существование дополнения. Журналисты не поделились новыми деталями экшена, отметив лишь, что анонс должен состояться до конца этого года — скорее всего, на церемонии The Game Awards, которая состоится 7 декабря.

Судя по всему, грядущее дополнение станет одним из будущих эксклюзивов PlayStation 5 в 2024 году. Точная дата релиза неизвестна, однако по данным инсайдеров, аддон разрабатывают примерно с релиза оригинальной God of War Ragnarok, вышедшей осенью 2022 года.