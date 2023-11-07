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Вышел трейлер спортивной драмы «Хоккейные папы» с Алексеем Бардуковым

Вышел трейлер спортивной драмы «Хоккейные папы» с Алексеем Бардуковым
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Компания «НМГ Кинопрокат» выпустила трейлер фильма «Хоккейные папы» — спортивной драмы с Алексеем Бардуковым («Подольские курсанты») в главной роли. Премьера картины состоится уже 23 ноября во всех кинотеатрах страны.

Видео доступно на YouTube-канале НМГ Кинопрокат. Права на видео принадлежат «НМГ Кинопрокат».

«Хоккейные папы» расскажут о хоккейном тренере по имени Андрей, который работает в небольшом провинциальном городке. Однажды он узнаёт, что единственный ледовый дворец в городе, где он тренирует детей, собираются снести. Единственный шанс его спасти – победить в любительском турнире по хоккею, на подготовку к которому у Андрея есть всего несколько месяцев.

Помимо Алексея Бардукова, в фильме также сыграли Аня Чиповская («Аврора»), Михаил Пореченков («Русский крест»), Алексей Кравченко («Иди и смотри») и другие.

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