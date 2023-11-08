Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Google начнёт удалять аккаунты и почту Gmail спустя два года неактивности

Google начнёт удалять аккаунты и почту Gmail спустя два года неактивности
Аудио-версия:
Комментарии

Google сообщила, что уже в декабре начнёт удалять неактивные учётные записи Gmail (Google Mail), которыми уже давно не пользуются их владельцы. Это значит, что обладатели таких аккаунтов потеряют доступ к своей электронной почте, «Документам», «Календарю», «Фото» и некоторым другим сервисам компании.

В Google заявили, что начнёт удалять заброшенные учётные записи ради безопасности. По данным компании, большинство подобных профилей оказываются взломаны и затем используются мошенниками. Об удалении неактивных профилей пользователей будут предупреждать заранее, отправляя письма с предупреждениями на основной и резервный адрес электронной почты.

Создатели Gmail отметили, что для полного исчезновения профиля человек должен не пользоваться сервисами компании как минимум два года. Чтобы не потерять свой профиль, достаточно раз в несколько месяцев хотя бы заходить в аккаунт и пользоваться сервисами компании.

Материалы по теме
«Яндекс» начнёт удалять аккаунты и почту спустя 2,5 года неактивности
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android