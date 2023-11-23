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Российский антишпионский смартфон «Р-ФОН» представят 18 декабря

Российский антишпионский смартфон «Р-ФОН» представят 18 декабря
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Презентацию российского антишпионского смартфона «Р-ФОН» перенесли на 18 декабря — ранее устройство хотели представить 14-го числа. Об стало известно из Telegram-канала «Р-ФОН Медиа».

Предполагается, что дату показа пришлось сдвинуть из-за большой пресс-конференции Президента РФ Владимира Путина, которой не было два года.

Фото: «Р-ФОН Медиа»

На презентации компания раскроет полные характеристики гаджета, детальнее покажет его, расскажет об особенностях операционной системы «РОСА Мобайл», озвучит цену и назовёт дату поступления в продажу. Полноценное производство смартфонов началось во второй половине сентября на саранском заводе «Рутек».

Ранее стало известно, что устройство получит 6,7-дюймовый дисплей, аккумулятор на 5000 мА/ч, камеру с разрешением 50 МП, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ накопительной памяти.

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