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Средний онлайн Counter-Strike в ноябре резко снизился — это худший результат в 2023 году

Средний онлайн Counter-Strike в ноябре резко снизился — это худший результат в 2023 году
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Среднее количество игроков в Counter-Strike 2 в ноябре снизилось до 724 тыс. человек. Это худший показатель с декабря 2022 года, когда в шутере одновременно находились в среднем до 630 тыс. игроков.

Со старта 2023 года CS показывала рост, несколько раз побив рекорды по среднему и пиковому онлайну. Ситуация изменилась летом, а после перехода шутера с Global Offensive на версию Counter-Strike 2 ажиотаж стал резко снижаться.

Фото: Steam Charts

Среди основных причин игроки называют плохую оптимизацию и ошибки в Counter-Strike 2: многие считают, что игра вышла слишком «сырой» и не была готова к релизу, а CS:GO не стоило полностью удалять из Steam.

Самый известный игрок в Counter-Strike Александр s1mple Костылев после релиза CS 2 пропустил первый турнир вместе со своей командой, а в конце октября приостановил профессиональную карьеру.

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