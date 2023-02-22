CS:GO побила свой же рекорд по онлайну в Steam

Шутеру Counter-Strike: Global Offensive удалось установить новое достижение по количеству одновременных игровых сессий — 1 324 800 человек.
Этот результат стал лучшим в истории. Прежний рекорд CS:GO составлял 1,308 млн игроков и был установлен в пик пандемии COVID-19, в апреле 2020 года.
Фото: SteamDB
При этом назвать какую-то очевидную причину роста популярности CS:GO сложно: Valve не выпускала глобальных обновлений уже несколько месяцев.
Возможно, сейчас в игру заходили чуть чаще из-за квалификации на RMR к Paris Major 2023, но вряд ли это стало единственным катализатором для рекорда.
Чуть меньше месяца назад, 29 января Counter-Strike: Global Offensive смогла собрать более 1,2 млн игроков одновременно — тогда это стало лучшим результатом почти за три года.
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