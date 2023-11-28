Анджей Сапковский: Генри Кавилл стал моим каноном для образа Геральта из Ривии

Создатель вселенной «Ведьмак» Анджей Сапковский рассказал, что для него самого каноном Геральта из Ривии в кино стал образ Генри Кавилла из сериала Netflix. После просмотра шоу писатель стал представлять себе именно голос британского актёра, когда начал работу над новыми историями про Белого Волка.

В моих книгах есть только буквы. Но после того как я посмотрел сериал Netflix, я понял, что голос Кавилла для меня подходит. Так что теперь моё собственное представление голоса Геральта — это Генри Кавилл.

Сапковский также считает, что Кавилл стал для «Ведьмака» тем, кем был Вигго Мортенсен для «Властелина колец» в роли Арагорна. Однако время Генри Кавилла в сериале Netflix прошло — в четвёртом сезоне его заменит Лиам Хемсворт, звезда «Голодных игр».