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Появился первый тизер «Букиных» — продолжения сериала «Счастливы вместе»

Появился первый тизер «Букиных» — продолжения сериала «Счастливы вместе»
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Телеканал ТНТ представил первый тизер «Букиных» — продолжения «Счастливы вместе». В ролике можно увидеть повзрослевших главных героев оригинального сериала и совершенно новых персонажей, включая соседей Гены и Даши, которые пришли с ними знакомиться.

Видео доступно на VK-канале MARVEL/DC. Права на видео принадлежат телеканалу ТНТ.

Продолжение «Счастливы вместе» расскажет о дальнейшей жизни знаменитой семейки: Гена и Даша наконец живут одни, отправив своих детей в свободное плавание. Однажды их идиллию нарушают сразу оба: Света и Рома переезжают к родителям вместе со своими семьями, а соседи Букиных не собираются жить рядом с этим балаганом.

Премьера «Букиных» состоится 18 декабря на телеканале ТНТ. В первый сезон войдёт 10 эпизодов.

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