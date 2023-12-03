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Актёр Маколей Калкин уже показывал своему сыну фильм «Один дома»

Актёр Маколей Калкин уже показывал своему сыну фильм «Один дома»
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1 декабря Маколей Калкин получил звезду на «Аллее славы» в Голливуде. Актёр стал невероятно популярным после выхода комедийного фильма «Один дома» с его участием. В рамках прошедшей церемонии журналистам издания ET удалось взять у него небольшое интервью.

Во время разговора Калкин признался, что в прошлом году уже показывал «Одного дома» своему старшему сыну.

Я уже показывал ему фильм в прошлом году, он счёл его очень смешным. Ещё я убедил сына, что он — тот самый ребёнок из фильма. Я сказал: «Помнишь, у тебя были желтые волосы? А помнишь, как ты ловил плохих парней?». И он отвечал: «Да!». Он такой врунишка. Затем сказал ему: «Ты просто этого не помнишь».

Премьера комедии «Один дома» состоялась в 1990 году. На момент выхода картины Маколею Калкину было около 10 лет. Прошедшим летом актёру исполнилось уже 43 года.

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Актёр Маколей Калкин получил звезду на «Аллее славы» в Голливуде
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