Актёр Маколей Калкин уже показывал своему сыну фильм «Один дома»

1 декабря Маколей Калкин получил звезду на «Аллее славы» в Голливуде. Актёр стал невероятно популярным после выхода комедийного фильма «Один дома» с его участием. В рамках прошедшей церемонии журналистам издания ET удалось взять у него небольшое интервью.

Во время разговора Калкин признался, что в прошлом году уже показывал «Одного дома» своему старшему сыну.

Я уже показывал ему фильм в прошлом году, он счёл его очень смешным. Ещё я убедил сына, что он — тот самый ребёнок из фильма. Я сказал: «Помнишь, у тебя были желтые волосы? А помнишь, как ты ловил плохих парней?». И он отвечал: «Да!». Он такой врунишка. Затем сказал ему: «Ты просто этого не помнишь».

Премьера комедии «Один дома» состоялась в 1990 году. На момент выхода картины Маколею Калкину было около 10 лет. Прошедшим летом актёру исполнилось уже 43 года.