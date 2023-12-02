1 декабря актёр Маколей Калкин получил звезду на «Аллее славы» в Голливуде. На церемонии открытия присутствовала Наташа Лионн, с которой Калкин снялся в «Клубной мании», и Кэтрин О'Хара, исполнившая в культовом фильме «Один дома» роль мамы Кевина.

Видео доступно на YouTube-канале Variety. Права на видео принадлежат Variety.

Также Кэтрин О'Хара дала речь и отметила, что именно благодаря Маколею Калкину «Один дома» стал для многих людей больше чем просто фильмом, а также дал начало традиции пересматривать картину всей семьёй в праздники.

Затем на трибуне выступил сам Калкин. Он поблагодарил всех присутствующих и закончил церемонию словами: «С наступающим Рождеством вас, грязные животные!»

Премьера комедии «Один дома» состоялась в 1990 году. На момент выхода фильма Маколею Калкину было около 10 лет. Прошедшим летом актёру исполнилось уже 43 года.