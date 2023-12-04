Сценарий фильма «Супермен: Наследие» завершён на 99%

В недавнем интервью режиссёр фильма «Супермен: Наследие» Джеймс Ганн рассказал, что сценарий ленеты завершён на 99,9%. Ранее постановщик заявлял о полной готовности сценария, однако потом он вносил в него правки, а в своё время сделать это ему помешала забастовка сценаристов в США.

«Супермен: Наследие» расскажет о молодости Кларка Кента и о становлении самого известного супергероя всех времён. Роль героя досталась Дэвиду Коренсвету, а образ Лоис Лейн воплотит Рэйчел Броснахэн. Роль фотографа Джимми Олсена исполнит Скайлер Джизондо, а Лекса Лютора сыграет Николас Холт.

Премьера фильма состоится 11 июля 2025 года. Ранее сообщалось, что съёмочный процесс ленты про Супермена стартует в марте 2024 года.