Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Джеймс Ганн рассказал, когда покажет костюм нового Супермена

Джеймс Ганн рассказал, когда покажет костюм нового Супермена
Комментарии

Режиссёра фильма «Супермен: Наследие» Джеймса Ганна фанаты заваливают вопросами о ленте. Больше всего аудиторию интересует костюм нового Супермена. Постановщик рассказал в соцсетях, когда зрители получат на него полноценный первый взгляд.

По словам Ганна, увидеть костюм до окончания съёмок «Наследия» не получится. Скорее всего, он имеет в виду официальный показ, так как наверняка во время производства кто-то сольёт фото с площадки и фанаты всё увидят раньше.

Если верить информации, появившейся ранее, съёмочный процесс картины стартует в марте 2024 года. Роль нового Супермена исполнит Дэвид Коренсвет, а Лоис Лейн сыграет Рэйчел Броснахэн. Фильм посвятят становлению Кларка Кента.

Премьера ленты назначена на 11 июля 2025 года.

Материалы по теме
Лекса Лютора в фильме «Супермен: Наследие» сыграет Николас Холт
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android