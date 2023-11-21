Джеймс Ганн рассказал, когда покажет костюм нового Супермена

Режиссёра фильма «Супермен: Наследие» Джеймса Ганна фанаты заваливают вопросами о ленте. Больше всего аудиторию интересует костюм нового Супермена. Постановщик рассказал в соцсетях, когда зрители получат на него полноценный первый взгляд.

По словам Ганна, увидеть костюм до окончания съёмок «Наследия» не получится. Скорее всего, он имеет в виду официальный показ, так как наверняка во время производства кто-то сольёт фото с площадки и фанаты всё увидят раньше.

Если верить информации, появившейся ранее, съёмочный процесс картины стартует в марте 2024 года. Роль нового Супермена исполнит Дэвид Коренсвет, а Лоис Лейн сыграет Рэйчел Броснахэн. Фильм посвятят становлению Кларка Кента.

Премьера ленты назначена на 11 июля 2025 года.