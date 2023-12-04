Расписание выхода второго сезона сериала «Оффлайн»

7 декабря на Okko стартует второй сезон детективного сериала «Оффлайн». Продолжение расскажет, как главный герой по имени Раст поднимается на следующую ступень киберпреступности и начинает заниматься шпионажем. Если раньше он шантажировал всех пользователей запретного приложения, то теперь у него появился достойный соперник. В какой-то момент персонаж окажется перед выбором: принять себя как киберпреступника или вернуться к тихой жизни со своей семьёй.

Во второй сезон «Оффлайна» войдёт десять серий — они будут выходить еженедельно по средам. Финал состоится уже 7 февраля.

Расписание второго сезона сериала «Оффлайн»