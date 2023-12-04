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Второй сезон сериала «Оффлайн» (2023): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть

Расписание выхода второго сезона сериала «Оффлайн»
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7 декабря на Okko стартует второй сезон детективного сериала «Оффлайн». Продолжение расскажет, как главный герой по имени Раст поднимается на следующую ступень киберпреступности и начинает заниматься шпионажем. Если раньше он шантажировал всех пользователей запретного приложения, то теперь у него появился достойный соперник. В какой-то момент персонаж окажется перед выбором: принять себя как киберпреступника или вернуться к тихой жизни со своей семьёй.

Во второй сезон «Оффлайна» войдёт десять серий — они будут выходить еженедельно по средам. Финал состоится уже 7 февраля.

Расписание второго сезона сериала «Оффлайн»

ЭпизодДата выхода
1-я серия7 декабря
2-я серия13 декабря
3-я серия20 декабря
4-я серия27 декабря
5-я серия3 января
6-я серия10 января
7-я серия17 января
8-я серия24 января
9-я серия31 января
10-я серия7 февраля
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