Расписание выхода второго сезона сериала «Оффлайн»
7 декабря на Okko стартует второй сезон детективного сериала «Оффлайн». Продолжение расскажет, как главный герой по имени Раст поднимается на следующую ступень киберпреступности и начинает заниматься шпионажем. Если раньше он шантажировал всех пользователей запретного приложения, то теперь у него появился достойный соперник. В какой-то момент персонаж окажется перед выбором: принять себя как киберпреступника или вернуться к тихой жизни со своей семьёй.
Во второй сезон «Оффлайна» войдёт десять серий — они будут выходить еженедельно по средам. Финал состоится уже 7 февраля.
Расписание второго сезона сериала «Оффлайн»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|7 декабря
|2-я серия
|13 декабря
|3-я серия
|20 декабря
|4-я серия
|27 декабря
|5-я серия
|3 января
|6-я серия
|10 января
|7-я серия
|17 января
|8-я серия
|24 января
|9-я серия
|31 января
|10-я серия
|7 февраля
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