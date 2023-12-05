В Госдуме предложили запретить показ употребления алкоголя в фильмах

Издание «РИА Новости» сообщило, что депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить открытый показ употребления алкоголя в фильмах, по аналогии с тем, как это сделано с процессом курения.

По словам депутата, алкогольные напитки в лентах можно замыливать, чтобы люди не видели процесс их потребления.

Предлагаю запретить открытый показ употребления алкоголя в фильмах, по аналогии, как это сделано с процессом курения. Сейчас, под Новый год, особо остро стоит вопрос, связанный с употреблением алкоголя нашими гражданами, классически появляется реклама, в том числе нативная реклама через фильмы и сериалы на отечественном ТВ.

Современных методов блюрить конкретные эпизоды в фильмах достаточно, отметил Хамзаев.