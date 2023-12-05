Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В Госдуме предложили запретить показ употребления алкоголя в фильмах

В Госдуме предложили запретить показ употребления алкоголя в фильмах
Комментарии

Издание «РИА Новости» сообщило, что депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить открытый показ употребления алкоголя в фильмах, по аналогии с тем, как это сделано с процессом курения.

По словам депутата, алкогольные напитки в лентах можно замыливать, чтобы люди не видели процесс их потребления.

Предлагаю запретить открытый показ употребления алкоголя в фильмах, по аналогии, как это сделано с процессом курения. Сейчас, под Новый год, особо остро стоит вопрос, связанный с употреблением алкоголя нашими гражданами, классически появляется реклама, в том числе нативная реклама через фильмы и сериалы на отечественном ТВ.

Современных методов блюрить конкретные эпизоды в фильмах достаточно, отметил Хамзаев.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android