Вышел трейлер фильма «Ёлки 10»

Кинокомпания «НМГ Кинопрокат» опубликовала полноценный трейлер фильма «Ёлки 10». В начале ноября выходил лишь небольшой тизер.

В ролике показали всех главных героев ленты. В основном персонажи новые, но есть и знакомые лица. Например, Лариса — женщина, которая в «Ёлках 9» решила заняться видеоблогерством. Правда, её мужа Валеру в этот раз сыграет не Алексей Серебряков, а Виталий Кищенко, известный по шоу «Метод».

Видео доступно на YouTube-канале НМГ Кинопрокат. Права на видео принадлежат НМГ Кинопрокат.

«Ёлки 10» станут уже вторым фильмом в серии, в котором не сыграли Дмитрий Нагиев, Сергей Светлаков и Иван Ургант. Главные роли в будущей картине исполнят Елена Валюшкина, Галина Польских, Юрий Кузнецов, Борис Щербаков, Регина Тодоренко, Егор Корешков, Филипп Киркоров и другие.

Премьера ленты состиотся уже 7 декабря.