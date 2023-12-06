«Красиво, но посредственно»: критики прохладно оценили игру Avatar: Frontiers of Pandora

6 декабря критики опубликовали обзоры игры Avatar: Frontiers of Pandora — приключения в мире «Аватара» Джеймса Кэмерона от Ubisoft. За разработку отвечала студия Massive Entertainment, известная по The Division и грядущей Star Wars: Outlaws.

В целом журналисты называют игру по «Аватару» очень красивым, но крайне шаблонным проектом, который должен понравиться фанатам вселенной. На агрегаторе Opencritic средняя оценка экшена составляет 71 балл из 100. Обозреватели также отмечают, что на ПК у игры есть проблемы с количеством подтормаживаний и багов, однако встречаются они не так часто.

Фото: Opencritic

Некоторые отрывки из отзывов критиков

Avatar: Frontiers of Pandora — игра с предсказуемым сюжетом, привычными механиками, не дающими никакого вознаграждения, и странным визуальным рядом, которая оставляет после себя чувство разочарования. Кроме того, она страдает от множества технических проблем на ПК.

Avatar: Frontiers of Pandora — очень красивое, но при этом посредственное произведение. Это пример типичного современного развлечения: «Аватар» вас не разочарует, но уж точно не порадует.

Avatar: Frontiers of Pandora страдает от повторяющихся квестов, скучной прогрессии и монотонной системы снаряжения, что делают её одной из самых блёклых игр 2023 года.

Frontiers of Pandora, возможно, не войдёт в число худших игр года, но это одна из тех игр, которую моментально забудут из-за её посредственности.

Несмотря на все недостатки, Avatar: Frontiers of Pandora — одна из лучших игр Ubisoft за последние годы.

Даже несмотря на все недостатки, Avatar: Frontiers of Pandora — потрясающее визуальное достижение, как и фильмы, вдохновившие её.

Релиз Avatar: Frontiers of Pandora состоится уже 7 декабря на ПК, PS5 и Xbox Series.