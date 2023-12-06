Apple признала iPhone SE устаревшим устройством

Издание Apple Insider сообщило, что компания Apple признала смартфон iPhone SE устаревшим устройством. Подобный статус присваивается гаджетам, которые были сняты с производства более пяти лет назад. Напомним, первый iPhone SE был представлен весной 2016 год.

Ко всему прочему, в список устаревших Apple добавила ещё несколько устройств: второе поколение 12,9-дюймового iPad Pro, специальное издание беспроводных наушников Beats Solo3 Wireless, наушники Powerbeats 2 и Solo2 Wireless.

Это означает, что теперь ремонт подобных гаджетов в официальных сервисных центрах Apple будет невозможен из-за отсутствия соответствующих деталей. Ранее журналисты рассказали, что Apple и Paramount обсуждают слияние своих онлайн-кинотеатров.